Lenzen/Elbe - In Lenzen im Landkreis Prignitz starten die Einrichtungen des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe-Brandenburg in die neue Saison. Rund 90 Veranstaltungen seien bis zum Saisonende am 31. Oktober im Besucherzentrum in Lenzen geplant, sagte der stellvertretende Leiter, Heiko Bölk. Teil sind daneben die Naturwacht Lenzen, das Besucherzentrum Rühstädt des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Verwaltung des Biosphärenreservats.

Unter anderem gibt es ein digitales Flussmodell, welches durch das Gebiet der Deichrückverlagerung bei Lenzen führt. Ein besonderes Angebot der neuen Saison wird den Angaben zufolge das solarbetriebene Umweltbildungsboot „Smüster Elw“ (plattdeutsch für „liebenswerte Elbe“) sein, mit dem Besucher von Mai bis September die Flusslandschaft vom Wasser aus entdecken können.

Auf dem Boot wird es laut Bölk verschiedene Angebote geben, etwa ein Krimidinner mit Lesung, ein offenes Singen mit einem Dirigenten und Chorleiter oder einen Fachvortrag von Professor Andreas Fath, der im vergangenen Jahr die Elbe auf ihrer kompletten Länge durchschwommen und dabei den Zustand des Gewässers in den Blick genommen hat. Zwischen dem 9. Juli und dem 7. September wird es den Angaben zufolge jeweils mittwochs offene Fahrten auf der Elbe ohne konkreten thematischen Schwerpunkt geben.

„Forscherrucksack“ und Kanutouren im Angebot

Zudem haben Gäste des BUND-Besucherzentrums wieder die Möglichkeit, an Aktiveinsätzen - etwa Pflanzaktionen - im Burgpark oder an Führungen über das Gelände teilzunehmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Lastenräder oder einen „Forscherrucksack“ für Familien auszuleihen. „Damit kann man mit Kindern im Grundschulalter ins Auenreich gehen und an verschiedenen Stationen Experimente machen“, erläuterte Bölk.

Zum Angebot gehören auch Kanutouren auf der Löcknitz, einem Nebenfluss der Elbe. Sie stehen unter dem Motto „Im Reich des Eisvogels“ oder „Wasser und Wein“ mit anschließender Weinverkostung.

Seit 30 Jahren in der Prignitz

Der BUND unterhält seit über 30 Jahren in Lenzen ein Auen- sowie Besucherzentrum. Zwei der vier größten bundesweiten Projekte zur Rückverlagerung von Deichen hat der BUND hier mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) umgesetzt: direkt bei Lenzen von 2002 bis 2012 und zwischen 2012 und 2021 an der Hohen Garbe in der Altmark in Sachsen-Anhalt.

Das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg umfasst rund 70 Elbkilometer in Brandenburg und ein Gebiet von etwa 53.000 Hektar.