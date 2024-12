Eine spektakuläre Aktion mit einer Dampflok soll zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz an die lange Industriegeschichte der Stadt erinnern. Andere Details der Show bleiben noch geheim.

Chemnitz - Zur Eröffnung von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas am 18. Januar erwarten die Organisatoren bis zu 100.000 Besucher. Höhepunkt wird dabei eine große Show am Karl-Marx-Monument sein, deren Details noch geheim sind. Bekannt ist allerdings, dass in einer spektakulären Aktion eine alte Dampflokomotive von zahlreichen Menschen durch die Innenstadt gezogen werden soll. Dies soll einerseits auf die reiche Industriegeschichte der Stadt verweisen. Andererseits sei die Aktion Sinnbild des kollektiven Anpackens, sagte Lars-Ole Walburg, der das künstlerische Programm der Eröffnungsfeier verantwortet.

Geplant sind außerdem ein offizieller Festakt im Opernhaus sowie ab dem Nachmittag ein wechselndes Programm auf drei Bühnen in der Stadt. Zugleich werden sich in der Stadthalle den ganzen Tag über zahlreiche Projekte der Kulturhauptstadt vorstellen. Im Anschluss an die Eröffnungsshow ist ein Rave vor dem Rathaus vorgesehen, bevor das Fest in den Clubs fortgesetzt wird.

Feier von Weltoffenheit und Vielfalt

„Es wird ein Tag sein, wo internationale Bilder von Chemnitz in die Welt gesendet werden“, betonte Walburg. Als Kulturhauptstadt bestehe die Chance zu zeigen, was Investitionen in Kultur, Engagement der Menschen und europäischen Austausch bewirken, ergänzte der Programmgeschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH, Stefan Schmidtke. „Hier können wir zeigen, dass Begegnung und Miteinander Verständnis und Toleranz fördern.“ Zur Eröffnung sollen Weltoffenheit, Vielfalt und Solidarität gefeiert und denen entgegengetreten werden, die demokratische Werte in Frage stellen.

Chemnitz trägt 2025 zusammen mit Nova Gorica den Titel Kulturhauptstadt Europas. Dazu sind mehr als 1.000 Veranstaltungen geplant. Das Programm steht unter dem Titel „C the Unseen“.