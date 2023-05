Bremen - Am Wochenende nach Himmelfahrt wird es in Niedersachsen und Bremen warm. Am Sonntag sind bis zu 26 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Allerdings lohnt es sich, den Regenschirm mitzunehmen.

An Christi Himmelfahrt am Donnerstag werden der Prognose zufolge jedoch nur 15 bis 17 Grad erreicht. Zudem werden viele Wolken, aber auch sonnige Phasen erwartet. „Es bleibt aber weitgehend niederschlagsfrei“, sagte DWD-Meteorologe Jens Kieser.

In der Nacht zum Freitag könne es bis auf drei Grad abkühlen, sogar leichter Bodenfrost sei möglich. Am Freitag rechnet der DWD dann mit freundlichem, sonnigem und niederschlagsfreiem Wetter und Temperaturen von 18 bis 19 Grad.

Zum Wochenende wird es dann voraussichtlich wärmer. Am Samstag steigen die Temperaturen auf bis zu 21 Grad bei einem „Mix aus Sonne und Wolken“, wie Kieser sagte. In der zweiten Tageshälfte könne es auch Schauer und Gewitter geben.

Am Sonntag soll es dann deutlich wärmer werden: 24 bis 26 Grad. Richtung Küste und auf den Inseln werden diese Werte aber voraussichtlich nicht erreicht. Auch für Sonntag sagen die Meteorologen Sonne und Wolken vorher. Auch Schauer und teils kräftige Gewitter seien möglich, so der DWD.