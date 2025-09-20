Noch einen spätsommerlichen Tag können die Menschen in Thüringen genießen. Allerdings kündigt sich am Sonntag schon wieder der Herbst an.

Erfurt - Ein spätsommerlicher Tag erwartet die Menschen am Samstag in Thüringen. Die Sonne scheint und Regen wird nicht erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es wird sehr warm mit Temperaturen von maximal 28 bis 31 Grad, im Bergland zwischen 24 und 28 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen Wolken auf, im äußersten Westen kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Es kühlt auf 19 bis 15 Grad ab. Am Sonntag wird es laut DWD schon herbstlicher: Dichte Wolken und schauerartiger Regen werden erwartet. Lokal kann es dazu gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 25 Grad, im Bergland 19 bis 22 Grad.

Regnerisch und bewölkt geht es in der Nacht zum Montag weiter, die Temperaturen sinken auf 11 bis 8 Grad. Die kommende Woche startet bedeckt und mit Regen. Mit maximal 13 bis 15 Grad, im Bergland 8 bis 13 Grad, wird es deutlich kühler.