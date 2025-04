München - Trainer Vincent Kompany wird die Fußballprofis des FC Bayern vor der Club-WM in den USA schon mal für bis zu zwei Wochen in Urlaub schicken. Der deutsche Rekordmeister reagiert damit auf den verpassten Einzug ins Champions-League-Finale am 31. Mai in München.

„Es ist eine besondere Situation mit der Club-WM. Und es gibt viele unterschiedliche Planungen mit den Spielern. Manche werden zwei Wochen Urlaub haben, aber andere auch nur fünf, sechs Tage“, verriet Kompany vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Mainz 05.

Auch Nagelsmann vom Bayern-Plan betroffen

Am 17. Mai ist der letzte Bundesliga-Spieltag. Und zur Club-WM (15. Juni bis 13. Juli) in die USA wollen die Bayern am 10. Juni fliegen. „Wir können jetzt den besten Plan machen für die Jungs“, sagte Kompany.

Manche Nationalspieler wie die deutschen um Kapitän Joshua Kimmich würden wieder mit der Nations League anfangen, sagte Kompany. Das Final-Four-Turnier mit Portugal, Spanien und Frankreich wird vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart ausgetragen. Bundestrainer Julian Nagelsmann will bei der Endrunde unbedingt den Titel gewinnen und wird den DFB-Kader darum schon am 30. Mai in Herzogenaurach versammeln.

Ausgeruht und topfit in die USA reisen

Andere Akteure wie der Engländer Harry Kane würden Anfang Juni mit ihren Nationalteams in der WM-Qualifikation antreten, andere hätten Freundschaftsspiele. „Wichtig für uns ist, dass wir topfit und von Anfang an wettkampffähig sind bei dieser Club-WM“, sagte Kompany: „Unser Ziel, sie zu gewinnen, wird dann auch da sein.“

Einen weiteren Urlaub sollen die Münchner Profis nach dem Turnier in den USA bekommen. Die Dauer ist abhängig davon, wie weit die Münchner bei der auf ein XXL-Format mit 32 Mannschaften ausgedehnten Vereins-WM kommen. Zweiter deutscher WM-Teilnehmer ist Borussia Dortmund.