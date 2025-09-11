Am Rand von CSD-Demos war es in der Vergangenheit schon zu Gegenveranstaltungen gekommen. Am Wochenende finden wieder zwei Pride-Züge in Brandenburg statt - voraussichtlich ohne Gegenprotest.

Eisenhüttenstadt - Bei den beiden Christopher Street Day-Veranstaltungen (CSD) am Wochenende in Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt scheint sich aktuell kein Gegenprotest zu formieren. Es gebe bislang keine angemeldeten Gegenveranstaltungen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost. In Frankfurt (Oder) ist ein grenzübergreifender Demonstrationszug geplant. Ob es Proteste auf polnischer Seite gibt, war zunächst unklar.

In Eisenhüttenstadt soll es ebenfalls einen Demonstrationszug geben. Danach soll bis in den späten Abend hinein gefeiert werden. Bei der Versammlung der queeren Community demonstrieren die Menschen für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender- und anderen queeren Menschen.

In den vergangenen Monaten hatte es bei anderen CSD-Veranstaltungen in Brandenburg Gegenproteste gegeben. Zuletzt demonstrierten in Bernau und Falkensee mutmaßliche Mitglieder aus der rechtsextremen Szene gegen die Pride-Demos. Im Juni war es zu einem gewaltsamen Angriff einer Gruppe teils Vermummter auf ein Fest für Vielfalt in Bad Freienwalde gekommen.