Die Stadt ist eine der wichtigsten Industriestandorte in Sachsen-Anhalt. Dabei gibt es Bitterfeld an sich gar nicht mehr.

Bitterfeld-Wolfen - Die Stadt Bitterfeld begeht von Donnerstag an ihr 800-jähriges Stadtjubiläum. Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) bezeichnete die viertägigen Feierlichkeiten als größten kulturellen Höhepunkt in diesem Jahr. Die Stadt wurde am 28. Juni 1224 erstmals urkundlich erwähnt. Sie ist ein Zentrum der Chemieproduktion in Sachsen-Anhalt. 2007 fusionierten die ursprünglich eigenständigen Städte Bitterfeld und Wolfen.