Der Tabellen-Vorletzte kann in Karlsruhe alle drei Durchgänge relativ ausgeglichen gestalten. Zum Sieg reicht das nicht.

Bitterfeld-Wolfen verliert viertes Spiel in Folge

Karlsruhe - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben ihre vierte Niederlage in Folge kassiert. Der Bundesligist aus Sachsen-Anhalt verlor am Sonntag sein Gastspiel beim SSC Karlsruhe nach drei hart umkämpften Sätzen mit 0:3 (24:26, 23:25, 22:25) und bleibt mit nur einem Saisonsieg Vorletzter. Tobias Hosch, der zum wertvollsten Spieler gewählt worden ist, hatte den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber.

Die Bitterfelder gestalteten alle drei Durchgänge recht ausgeglichen, doch für einen Satzerfolg reichte es nicht. Im ersten Satz glichen die Gäste nach einem 21:23-Rückstand zum 24:24 aus, mussten aber danach zwei Punkte gegen sich hinnehmen. Im dritten Durchgang lag die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt sogar mit 16:14 vorn, verspielte aber diese knappe Führung. Die Gäste leisteten sich neun Annahmefehler, die Karlsruher nur drei.