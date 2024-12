Bislang war er Vize - nun rückt Björn Lüttmann an die Spitze der SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Der bisherige Vorsitzende ist nun Minister.

Björn Lüttmann an Spitze der SPD-Landtagsfraktion gewählt

Der SPD-Abgeordnete Björn Lüttmann aus Oranienburg ist an die Spitze der Landtagsfraktion gewählt worden. (Archivbild)

Nauen - Die Landtagsfraktion der SPD in Brandenburg hat einen neuen Vorsitzenden: Björn Lüttmann folgt auf Daniel Keller, der neuer Wirtschaftsminister wurde.

Bei ihrer Klausurtagung in Nauen wählte die Fraktion den 49 Jahre alten Politiker Lüttmann an ihre Spitze. Laut Partei erhielt er in geheimer Abstimmung 30 von 30 abgegebenen Stimmen.

Der Abgeordnete aus Oranienburg ist Politikwissenschaftler und gehört dem Landtag seit 2014 an. Er war zuvor stellvertretender SPD-Fraktionschef. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Ludwig Scheetz (38), wurde im Amt bestätigt.

„Für die Vorhaben unseres Koalitionsvertrages sowie aktuelle Herausforderungen ist es wichtig, im Parlament für einen starken politischen Rückhalt zu sorgen. Dazu werden wir uns klar positionieren, aber auch notwendige Kompromisse schließen“, sagte Lüttmann laut einer Mitteilung der SPD-Fraktion. Die Sozialdemokraten in Brandenburg reagieren seit Mittwoch gemeinsam mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).