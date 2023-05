Crimmitschau - Ein Unfall mit Blechschaden ist in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) in einer Rangelei geendet. Zunächst waren am Freitagnachmittag zwei Außenspiegel entgegenkommender Fahrzeuge aneinander geknallt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 58-jährige Fahrer eines Autos entfernte sich vom Unfallort und wurde von seinem 60 Jahre alten Unfallgegner gestellt. Nach Angaben der Polizei stritten sich die beiden zunächst und gerieten in eine Rangelei. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt.