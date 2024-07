In einem Park in Delmenhorst schlägt ein Blitz in einen Baum ein. Darunter sitzt eine Familie. Alle sechs Menschen werden verletzt.

Ein Blitz schlägt in einem Park in einen Baum - und trifft eine Familie. (Symboloptik)

Delmenhorst - Bei einem Blitzeinschlag in einem Park im niedersächsischen Delmenhorst ist eine sechsköpfige Familie verletzt worden. Zwei der Verletzten schweben in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Familie - eine erwachsene Person sowie fünf Kinder und Jugendliche - hätten im Graftwiesen-Park unter einem Baum gesessen, in den am Nachmittag ein Blitz einschlug. Beim Rettungseinsatz seien ein Kind und ein Jugendlicher reanimiert worden. Alle sechs Familienmitglieder wurden in Krankenhäuser gebracht.