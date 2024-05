Querfurt - Durch einen Blitz ist es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Obhausen bei Querfurt gekommen. Wie die Polizei Halle am Samstag mitteilte, wurden durch den Brand der gesamte Dachstuhl und weitere Teile des Gebäudes derart beschädigt, dass das Haus vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes am Freitagnachmittag nicht im Haus.