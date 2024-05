Hannover - Ein Blitzeinschlag hat ein Wohnhaus in Hannover am Freitag in Brand gesetzt. Die Bewohner der Dachgeschosswohnung konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag mitteilte. Die Familie sei vermutlich von Nachbarn gewarnt worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei bereits Rauch aus der Wohnung gekommen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand unter anderem mit einer Drehleiter, wie es hieß. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag zunächst noch an.