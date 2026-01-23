Blitzeis sorgt in Oldenburg und anderen Städten für glatte Wege. Wer muss streuen – und was ist dabei erlaubt?

Oldenburg - Bei Blitzeis müssen Grundstückseigentümer oder beauftragte Mieter die Zugänge zum Grundstück und den Gehweg streuen. Nur so könnten Unfälle und Verletzungen vermieden werden, teilte ein Sprecher der Stadt Oldenburg mit. Dort und in anderen niedersächsischen Städten gibt es derzeit Blitzeis. Vielerorts sind Straßen und Wege sehr glatt.

„Bei anhaltender Glätte muss mehrmals täglich gestreut werden“, hieß es in der Mitteilung. Demnach darf nur mit abstumpfenden Mitteln wie Splitt, Granulat oder Asche gestreut werden. Streusalz dürfe nur bei extremen Vereisungen sparsam verwendet werden. Die Stadt rief auch zur Nachbarschaftshilfe auf. „Bitte schauen Sie auch nach älteren Personen oder Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst streuen können.“