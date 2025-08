Mit viel Personal und Aufwand will die Polizei in Brandenburg in dieser Woche gegen Raser vorgehen. An der Aktionswoche beteiligen sich die Berliner Polizisten nicht.

Blitzermarathon in Brandenburg hat begonnen

Die Brandenburger Polizei geht in dieser Woche verstärkt gegen Raser vor. (Archivbild)

Potsdam - Die Brandenburger Polizei geht in dieser Woche verstärkt gegen Raser vor. Der sogenannte „Blitzermarathon“ startete am Montagmorgen und soll noch bis Sonntag gehen, wie die Polizei mitteilte. Bei der bundesweiten Aktion sollen insbesondere Straßen außerhalb von Ortschaften mit Allee-Charakter in den Blick genommen werden.

Nach Polizeiangaben ist das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Mit den Kontrollen wollen die Beamten auch dafür ein Bewusstsein schaffen. „Fahren Sie immer mit angemessener Geschwindigkeit, rechnen Sie immer mit Fehlern von anderen und vor allem nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, jeder Unfall ist einer zu viel“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Bereits im April hatte die Polizei mit einer großangelegten Blitzer-Aktion Fahrzeuge kontrolliert. Diesmal liegt die Aktionswoche in den Sommerferien. Berlin beteiligt sich - wie schon mehrfach in der Vergangenheit - nicht an der Aktion. Man kontrolliere das gesamte Jahr über, heißt es unter anderem zur Begründung.