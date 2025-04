In den ersten Tagen des sogenannten Blitzermarathons hat die Polizei besonders Motorradfahrer in den Blick genommen. Es gab einige deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Potsdam - Beim sogenannten Blitzermarathon hat die Polizei in Brandenburg erste Raser mit deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Im Landkreis Barnim raste ein Motorradfahrer mit 100 Kilometern pro Stunde über eine Straße, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Erlaubt sind dort maximal 60 Kilometer pro Stunde.

Ebenfalls im Landkreis Barnim erwischten die Beamten einen Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 104 Kilometern pro Stunde innerorts - dort gilt maximal Tempo 50.

Die Polizei will in der laufenden Woche besonders auf Fahrzeuge auf den Alleen im Land achten. Am Wochenende hatten die Beamten einen Schwerpunkt auf die Motorradfahrer gelegt. Die Kontrollen gibt es an verschiedenen Stationen im ganzen Bundesland.

Der Blitzermarathon hat in Brandenburg am Wochenende begonnen, er endet mit dieser Woche. „Der Speedmarathon ist eine bedeutende Initiative, die länderübergreifend in Europa durchgeführt wird, um die Verkehrssicherheit zu verbessern und auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam zu machen“, erklärte eine Polizeisprecherin.