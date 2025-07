Eigentlich waren im Prozess um die laut Anklage entführten Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block 37 Prozesstage angesetzt. Doch nun kündigt die Vorsitzende Richterin eine Änderung an.

Hamburg - Der Prozess um die Entführung zweier Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block ist unterbrochen worden. Die nächsten beiden Prozesstage wurden aufgehoben, erst am 25. Juli wird die Verhandlung fortgesetzt. Das ordnete die Vorsitzende Richterin am Morgen an. Eigentlich waren 37 Prozesstage bis Ende des Jahres angesetzt.

Block ist angeklagt, die Entführung zweier ihrer Kinder aus Dänemark in Auftrag gegeben zu haben, wo diese sich bei ihrem Vater und Ex-Mann der Angeklagten aufgehalten hatten. Hintergrund ist ein jahrelanger Sorgerechtsstreit.

Mit Block stehen in dem Prozess sechs weitere Angeklagte, darunter ihr Lebensgefährte - der frühere Sportmoderator Gerhard Delling (66) - vor Gericht. In ihren Eingangsstatements hatten alle Verteidiger die Vorwürfe gegen ihre Mandanten zurückgewiesen.