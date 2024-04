Bad Zwischenahn - Ein buntes Blumenmeer erwartet Besucherinnen und Besucher des Parks der Gärten in Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland. Mehr als 60.000 Frühjahrsblüher schmücken das Gelände, wie eine Sprecherin des Parks zum Saisonstart am Samstag (20. April) mitteilte. Interessierte können sich demnach mehr als 40 Mustergärten anschauen.

Im Mai rücke die Alpenrosenvielfalt in den Mittelpunkt, hieß es. Demnach gibt es im Rhododendronpark im Park der Gärten rund 2000 verschiedene Rhododendronarten und -sorten. Bis zum 6. Oktober werden auf der rund 140.000 Quadratmeter großen Anlage auch Kultur-, Spiel- und Bildungsangebote organisiert. Interaktive Indoorausstellungen sollen Möglichkeiten zum wetterunabhängigen Lernen und Erleben bieten.

Der Park der Gärten in Bad Zwischenahn entstand auf dem Gelände der ersten Landesgartenschau in Niedersachsen 2002. Seit dem Jahr 2003 ist die Anlage jährlich für Besucher geöffnet. Den Betreibern zufolge ist der Park der Gärten Deutschlands größte Mustergartenanlage. Demnach kamen im vergangenen Jahr rund 185.000 zahlende Gäste - so viele wie nie zuvor. Kinder und Jugendliche dürfen den Park in Begleitung von zahlenden Erwachsenen kostenlos besuchen.

Der Park der Gärten will nach eigenen Angaben Information, Inspiration und Erholung für alle bieten. Er zeigt botanische Vielfalt, Trends aus dem Gartenbau und vermittelt Wissen über Pflanzen.