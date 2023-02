In einem Geschäft wird auf einem Herz in der Dekoration für den Valentinstag geworben.

Erfurt - Nachdem für so manche Verliebte der Dienstag mit Blumen begonnen hat, warten am Valentinstag zahlreiche Veranstaltungen auf Liebende in Thüringen. Sowohl katholische als auch evangelische Kirchengemeinden laden zu Segnungsgottesdiensten, etwa in der Lorenzkirche in Erfurt, der Herderkirche Weimar, der Elisabethkirche in Gera und im Augustinerkloster Gotha.

Im Thüringer Zoopark Erfurt gibt es eine Sonderführung zum Thema Liebe, Sexualität und Kuriositäten im Tierreich. Auch Einzelhändler und Ladenpassagen haben sich mit Aktionen auf Verliebte eingestellt.

Der Valentinstag sei allerdings keine moderne Erfindung des Handels, betonte die evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Überlieferungen berichten sowohl von einem Bischof Valentin von Rom als auch von einem Valentin von Terni - möglicherweise handelt es sich bei ihnen um dieselbe Person. Beide sollen den Märtyrer-Tod gestorben sein, da sie nicht von ihrem christlichen Glauben abzubringen waren. Bischof Valentin von Rom soll im 4. Jahrhundert Kranke geheilt und trotz des Verbots des römischen Kaisers Paare getraut und sie mit Blumen aus seinem Garten beschenkt haben. Er sei an einem 14. Februar hingerichtet worden.