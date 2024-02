Mit der Blumenhalle soll am Freitag eines der Highlights der Gartenschau in Bad Dürrenberg stehen. Erblühen wird es in dem Zelt jedoch erst einmal nicht.

Bad Dürrenberg - Rund zwei Monate vor Beginn der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg soll am Freitag die Blumenhalle fertiggestellt werden. In der Halle - ein Gerüst mit Plane darüber - sei es derzeit noch zu kalt, um Blumen zu pflanzen, sagte eine Sprecherin der Gartenschau. Gesät werde erst, wenn es draußen wärmer sei. Aufgrund des Wetters war am Freitagvormittag noch unklar, ob die Halle im Laufe des Tages fertiggestellt werden kann oder ob die Arbeiten noch andauern, wie es hieß.

Die Landesgartenschau in der Stadt im Saalekreis soll am 19. April eröffnet werden. Die Bauarbeiten laufen schon seit vielen Monaten. Zurzeit würden die letzten vorbereitenden Arbeiten erledigt, hieß es. Die Errichtung der Blumenhalle ist für die Veranstalter ein Meilenstein auf dem Weg zur Schau, die bis Mitte Oktober geöffnet sein soll.