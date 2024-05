Oranienburg - Ein Blumengeschäft in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) hat gebrannt. Dabei entstand am Dienstagabend ein Sachschaden von rund 80.000 Euro, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Mehrere angrenzende Bäume wurden bei dem Feuer beschädigt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten rund zweieinhalb Stunden an. Wie es genau zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Im Verlauf des Mittwochs sollten Kriminaltechniker den Brandort untersuchen.