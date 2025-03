Spektakuläre Himmelsereignisse 2025! Wann der erste Blutmond in Deutschland zu sehen ist

Magdeburg/Halle (Saale). - Jedes Jahr gibt es spannende Himmelsereignisse im Nachthimmel zu entdecken. So auch 2025. Wann sich ein Blick besonders lohnt.

Lesen Sie auch: Spannende Tipps - Die besten Plätze für Sternegucker

Wann es einen Blutmond, Supermond oder eine totale Mondfinsternis 2025 gibt

Das erste größere Himmelsereignis wird am 14. März 2025 stattfinden. Ein sogenannter Blutmond, der Ergebnis einer totalen Mondfinsternis ist, kann dann beobachtet werden.

Wie aus dem Bericht von weather.com hervorgeht, ist dieser Blutmond in Mitteleuropa jedoch kaum zu sehen, da er während der Mondfinsternis untergeht.

Bei einer Mondfinsternis befinden sich Sonne, Mond und Erde genau auf einer Linie und der Mond tritt in den Schatten der Erde. In Deutschland passiert das ungefähr zweimal im Jahr.

Eine weitere Chance einen Blutmond zu sehen, wird es in diesem Jahr am 7. September geben.

Lesen Sie auch: Himmelsspektakel : So gelingt das perfekte Foto vom Blutmond

Ein sogenannter Mini-Vollmond wird voraussichtlich am 13. April und am 12. Mai zu sehen sein. Am 20. November können Sternengucker dann einen Mini-Neumond beobachten.

Kurze Zeit vorher, am 5. November, erscheint dann ein Supermond über Deutschland.

Auch im Oktober und Dezember wird es laut Experten jeweils einen Supermond geben, die genauen Daten sind jedoch nicht sicher.