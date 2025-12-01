Seevetal - Der leblos auf einer Straße in der niedersächsischen Gemeinde Seevetal aufgefundene 31-jährige Mann ist durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Das habe die Obduktion in der Rechtsmedizin ergeben, teilte die Polizei mit. Demnach erfolgte der Messerangriff vermutlich in einer nahe gelegenen Seitenstraße im Ortsteil Meckelfeld. Von dort habe sich das Opfer fortbewegt, in einer nahe gelegenen Straße sei er auf der Fahrbahn zusammengebrochen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Hintergründe der Tat im privaten Umfeld des Opfers liegen.Zeugen hatten den Mann am späten Samstagabend gefunden und den Notruf gewählt. Die Versuche der Ersthelfer, der Polizei und der hinzukommenden Rettungskräfte, den Schwerverletzen aus Hamburg wiederzubeleben, blieben erfolglos. Der Mann verstarb noch vor Ort. Die Einsatzkräfte sperrten den Fundort ab und suchten mit Polizeihunden die Umgebung ab.