Vom Eiskanal in die Kommunalpolitik: Der frühere Bobpilot will sich im Ilm-Kreis zur Wahl stellen. Obwohl er nicht für eine Partei ins Rennen geht, kann er dennoch auf Unterstützung zählen.

Ilmenau/Arnstadt - Der vierfache Bob-Olympiasieger André Lange will bei der Landratswahl im nächsten Jahr als parteiloser Kandidat im Ilm-Kreis antreten. Das kündigte der 50-Jährige am Montag in Ilmenau an. „Ich trete an, weil wir uns mehr um die Menschen und unser Zuhause kümmern müssen, sonst wird es keiner tun“, begründete der ehemalige Profisportler seine Entscheidung. Die Menschen im Landkreis wünschten sich mehr Gehör für ihre Probleme und Anliegen.

Zu seiner Kandidatur als unabhängiger Bewerber sagte Lange, die Wähler wollten keine ideologischen Taschenspielertricks, sondern jemanden der ihren Alltag kenne. Der gebürtige Ilmenauer wird nach eigenen Angaben von Freien Wählern, FDP und CDU unterstützt.

Als Landrat will Lange unter anderem die Zukunft der Technischen Universität und deren technologisches Umfeld zur Chefsache machen. Aber auch die bessere Vermarktung des Ilm-Kreises als Wirtschaftsstandort und die Sicherung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum hat er sich auf die Fahnen geschrieben.

In Thüringen stehen im Juni nächsten Jahres Kommunalwahlen an. Die Landräte werden für eine sechsjährige Amtszeit gewählt. Seit 2012 ist Petra Enders Landrätin des Ilm-Kreises. Sie war als parteilose Bewerberin für die Linke angetreten.