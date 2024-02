Bohrpfahlwand an B1-Baustelle in Brandenburg wird errichtet

Autos fahren in Kolonne stadtauswärts an der Baustelle einer Brücke der Bundesstraße B1 vorbei.

Brandenburg - Die Arbeiten zur Errichtung einer Bohrpfahlwand in Brandenburg (Havel) haben begonnen. Mit der Konstruktion sollen die beidseitigen Straßendämme an der Brücke, auf der die Bundesstraße 1 über die Gleise verläuft, gestützt werden, wie ein Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg am Mittwoch erklärte. Mithilfe eines Großbohrgeräts sollen demnach 42 Bohrpfähle bis zu 30 Meter tief in die Erde gebracht werden. Sie sollen den Straßendamm und die Baugrube an der Brücke während der gesamten Baumaßnahme gegen aufsteigendes Grundwasser sichern.

Die Bohrpfahlwand soll das zunächst verbleibende Brückenbauwerk und den Fahrbahndamm für die Zeit stützen, in der das Andere abgerissen und neu errichtet wird. So kann das verbleibende Brückenbauwerk nicht in Richtung der Baugrube abkippen. Durch die Maßnahme kann jeweils ein Teil der Brücke während des Baus in beiden Richtungen mit dem Auto befahren werden. Auch Fußgänger und Radfahrer können dann die Baustelle passieren.