Immer wieder werden auch in Sachsen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Ein Sprengkörper wurde nun in der Oberlausitz gefunden.

Bombe in Ostsachsen entschärft - Dorf evakuiert

Milkel - Nach dem Fund einer Fliegerbombe ist das ostsächsische Dorf Milkel (Landkreis Bautzen) evakuiert worden. Die etwa 100 Kilogramm schwere russische Fliegerbombe war am Vormittag bei Grabungsarbeiten am Siedlungsweg entdeckt worden und wurde am Abend vor Ort von Spezialisten entschärft, wie die Polizei mitteilte. Rund 400 Einwohner von Milkel und aus einem Teil von Teicha mussten währenddessen ihre Häuser verlassen.

Der Großteil der Einwohner sei zeitweise bei Freunden und Verwandten untergekommen, hieß es. 15 Menschen seien in einer Turnhalle in Radibor untergebracht worden. Während der Entschärfung seien der öffentliche Nahverkehr sowie der Flugverkehr eingestellt worden. Nachdem die Spezialisten Entwarnung gegeben hatten, konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Häuser. Es wurde niemand verletzt.

Milkel gehört zur Gemeinde Radibor und liegt nördlich von Bautzen. Insgesamt leben in Radibor und seinen mehr als 20 Ortsteilen rund 3.400 Menschen.