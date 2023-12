Bombe in Plauen entschärft

Plauen - Die in Plauen gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft. Das teilte die Stadt am späten Donnerstagabend mit. Alle Straßensperrungen seien aufgehoben worden. Rund 4300 Anwohner im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle hatten vor dem Einsatz der Kampfmittelexperten ihr Zuhause verlassen müssen. In der Evakuierungszone befanden sich auch das Rathaus, der Weihnachtsmarkt und ein Hotel. Bei der Evakuierung waren rund 200 Helfer von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz.

Bei Bauarbeiten war am Donnerstagvormittag ein verdächtiger Gegenstand entdeckt und daraufhin der Kampfmittelbeseitigungsdienst alarmiert worden. Den Experten zufolge handelte es sich um eine 75-Kilogramm-Fliegerbombe mit Aufschlagzünder.