Osnabrück - In Osnabrück sind am Abend vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg beseitigt worden. Das teilte die Stadt mit. Die drei Bomben im Lokviertel konnten demnach entschärft werden, ein vierter Blindgänger musste dort gesprengt werden. Knapp 12.000 Menschen konnten am Abend zurück in ihre Häuser und Wohnungen.

Auch der Hauptbahnhof und zwei Altenpflegeeinrichtungen waren von den Sperrungen betroffen. Bewohnerinnen und Bewohner, die ihr Zuhause verlassen mussten, konnten verschiedene Museen kostenlos oder ermäßigt besuchen. In einer Grundschule wurde ein Evakuierungszentrum eingerichtet.

Immer wieder Personen im Sperrgebiet

Der Sprengmeister und sein Team mussten die Arbeiten immer wieder unterbrechen, da Personen das Sperrgebiet betreten hatten. Die Polizei verhängte etliche Bußgelder.