Verden - Mehrere Bombendrohungen gegen Schulen gab es am Donnerstag im Landkreis Verden. Die Einrichtungen erhielten am Morgen nacheinander Drohanrufe, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte. Eine Gefahr bestand demnach aber nicht.

Der mutmaßliche Täter, ein 47-Jähriger, habe schnell ermittelt werden können. Er wurde festgenommen. Schnell sei klar gewesen, dass die Drohungen nicht ernst gemeint waren. Die Schulen wurden daher nicht geräumt. Bei Durchsuchungen seien auch keine Bomben gefunden, hieß es. Warum der Verdächtige den Schulen drohte, war zunächst nicht klar.