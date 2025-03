Eine 100 Kilogramm schwere Bombe ist auf einer Baustelle in Prenzlau gefunden worden. Etwa 1.000 Menschen müssen am Donnerstag während der Entschärfung evakuiert werden.

Bombenentschärfung in Prenzlau: 1.000 Menschen betroffen

Bei Bauarbeiten ist eine Bombe in Prenzlau gefunden worden. (Symbolbild)

Prenzlau - Wegen einer Bombenentschärfung müssen etwa 1.000 Menschen am Donnerstag ihre Wohnungen in Prenzlau (Landkreis Uckermark) verlassen. Bei Bauarbeiten wurde eine 100 Kilogramm schwere Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, wie die Stadt Prenzlau mitteilte. Fachleute sollen sie am Donnerstagmittag entschärfen.

Die Anwohnerinnen und Anwohner in dem 500-Meter-Sperrkreis müssen am Morgen ihre Wohnungen verlassen. Betroffen ist laut Stadt auch eine Grundschule, das Bürgerhaus und Teile des Stadtparks. Schüler und Anwohner kommen in einer Halle unter, wie es hieß.

Ein Gebäude der Kreisverwaltung Uckermark steht ebenfalls im Sperrkreis, es bleibt am Donnerstag geschlossen. Die Deutsche Bahn stellt demnach für vier Stunden den Betrieb ein und Autos im Sperrkreis müssen umgeparkt werden.