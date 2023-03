Bombenentschärfung in Zehlendorf: Evakuierung begonnen

Ein Polizeiauto steht vor dem Fundort einer Weltkriegsbombe in Berlin-Zehlendorf.

Berlin - Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Zehlendorf hat die Polizei am Montagmorgen mit der Evakuierung eines größeren Gebietes begonnen. Betroffen sind nach Angaben der Polizei etwa 4300 Menschen, die in dem Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern um den Fundort wohnen oder arbeiten. Die Polizei forderte sie auf, die Gegend zu verlassen.

Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Freitag bei Straßenarbeiten in der Berlepschstraße/Ecke Dallwitzstraße entdeckt worden. Der Fundort liegt etwa 800 Meter vom S-Bahnhof Zehlendorf und dem Zentrum des Stadtteils entfernt.

Eine Turnhalle wurde vorbereitet, in der sich Menschen aufhalten können. Geschäfte müssen schließen, auch Schulen und Teile des Helios- Klinikums Emil von Behring liegen in dem Sperrkreis. Busse werden umgeleitet. Die S-Bahn-Linie 1 wird unterbrochen. Die Bombe soll von Experten des Kampfmittelräumdienstes der Polizei vor Ort entschärft werden.