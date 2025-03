In Oranienburg werden jährlich zig Bombenfunde gemacht. Von einer Entschärfung am Donnerstag ist auch der Tierpark betroffen.

Bombenfund: Sprengung am Donnerstag - Tierpark betroffen

In Oranienburg soll am Donnerstag eine Bombe gesprengt werden. (Symbolbild)

Oranienburg - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe am Stadtrand von Oranienburg soll diese am Donnerstag gesprengt werden. Ab 11 Uhr werde im Ortsteil Germendorf ein Sperrkreis um die 50 Kilogramm schwere Bombe errichtet, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Zwar seien keine Anwohner betroffen, jedoch Gewerbetreibende und der Tierpark Germendorf.

Die Sprengung soll gegen 12 Uhr stattfinden. Gegen 12.30 Uhr könnte der Sperrkreis bereits wieder aufgehoben werden.