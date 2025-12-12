Am Wochenende empfängt Werder den VfB Stuttgart zum letzten Heimspiel der Saison. Die Bremer müssen auf Boniface verzichten. „Das hat richtig wehgetan“, sagt Trainer Steffen.

Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss am Wochenende auf seinen Angreifer Victor Boniface verzichten. Der 24 Jahre alte Profi, aktuell ausgeliehen von Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen, hat sich vor der Partie gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) eine Knieprellung zugezogen.

„Das war so ein Knie-auf-Knie-Ding in einem Zweikampf. Und das hat richtig wehgetan“, sagte Trainer Horst Steffen am Freitag. Man werde abwarten, wie lange er ausfällt. Daneben fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Mitchell Weiser, Felix Agu und Maximilian Wöber.

Zuletzt lief es für beide Clubs eher schleppend: Die Norddeutschen und die Schwaben blieben zuletzt jeweils dreimal in Folge ohne Sieg. Die Bremer sind aber daheim seit vier Spielen ungeschlagen und wollen die Serie gegen den VfB ausbauen. Im letzten Heimspiel vor der Winterpause will Steffen nach der Pleite im Derby beim Hamburger SV (2:3) „stimmungsvoll das Jahr beenden können“.