Ein Mann ist mit einem Jugendlichen auf dem Geierswalder See unterwegs, als ihr Boot kentert. Der Junge wird gerettet – der 63-Jährige bleibt weiterhin verschwunden.

Elsterheide - Nach einem Bootsunfall auf einem See im Landkreis Bautzen geht die Suche weiter. Ein 63-Jähriger wird weiterhin vermisst, wie die Polizei mitteilte. Die Suche mit Hubschrauber, Drohnen und mehreren Rettungsbooten war am Mittwochabend abgebrochen worden. Gegen 8 Uhr haben die Taucher diese fortgesetzt, hieß es. Die Suche blieb jedoch weiterhin ohne Erfolg.

Aus bislang ungeklärter Ursache seien der Mann und ein zwölf Jahre alter Junge am Mittwoch auf dem Geierswalder See gekentert und über Bord gegangen, sagten die Beamten. Ersthelfer hätten den Jungen aus dem See an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg retten können. Er sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.