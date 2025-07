Ein Böschungsbrand am Mittwoch beschädigt Leitungstechnik der Bahn - mit Konsequenzen: Züge verspäten sich, teils werden sie umgeleitet. Betroffen ist die Strecke Leipzig-Erfurt-Eisenach-Frankfurt.

Böschungsbrand: Verspätungen auf ICE-Strecke in Thüringen

Nach einem Böschungsbrand kommt es in Thüringen zu Verspätungen im Nah- und Fernverkehr. (Archivfoto)

Seebergen/Leipzig - Nach einem Böschungsbrand zwischen Seebergen und Wandersleben im Kreis Gotha am Mittwochabend kommt es derzeit zu Einschränkungen und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Betroffen seien alle Verbindungen auf der Strecke Leipzig-Erfurt-Eisenach-Frankfurt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Leipzig. Da bei dem Brand Leitungssicherungstechnik beschädigt worden sei, könne im Nahverkehr aktuell nur ein Zug pro Stunde den Streckenabschnitt passieren. ICE-Züge würden ab Erfurt umgeleitet über die „Schnellfahrstrecke“ in Richtung München.

Noch sei das Ausmaß des Schadens unklar, so die Sprecherin weiter. Das Personal sei vor Ort und verschaffe sich aktuell einen Überblick über den entstandenen Schaden.