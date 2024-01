Großheide - Einer Gruppe Boßler hat eine Leiche in einem Straßengraben in Großenheide im Landkreis Aurich gefunden. Es gebe derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Bei dem Toten handele es sich um einen erwachsenen Menschen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun zu den Hintergründen. Bei dem Einsatz am Samstagnachmittag wurde ein Feuerwehrmann von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt.