Berlin - Der deutsche Rekordmeister Berlin Volleys steht im Viertelfinale des deutschen Volleyball-Pokals der Männer vor einer kniffligen Aufgabe. Als Gegner erwartet der Pokalverteidiger in eigener Halle die SVG Lüneburg. Die Frauen des SC Potsdam treffen daheim in einer Neuauflage des diesjährigen Pokalfinales auf den deutschen Meister MTV Stuttgart. Gespielt wird die Runde der letzten acht Mannschaften am 23. und 24. November.

Im Pokalendspiel in Mannheim waren die Potsdamerinnen am 3. März an den Stuttgarterinnen deutlich mit 0:3 gescheitert, hatten aber erst vor zwölf Tagen in der Bundesliga ihr Heimspiel gegen diesen Gegner völlig überraschend mit 3:0 gewonnen.

Die BR Volleys und die SVG Lüneburg standen sich in der vergangenen Saison im Pokal-Halbfinale gegenüber. Am 6. Dezember 2023 siegten die Berliner in einem Fünf-Satz-Krimi mit 3:2 und zogen ins Finale ein, in dem sie sich gegen Herrsching mit 3:0 mühelos durchsetzten.