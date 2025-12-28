Die BR Volleys beenden das Jahr mit einem souveränen Sieg. Nach einer kurzen Silvesterpause geht es schon kommende Woche weiter.

Berlin - Die BR Volleys haben ihr letztes Spiel in diesem Kalenderjahr gewonnen und den neunten Bundesliga-Sieg nacheinander gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Joel Banks setzte sich zu Hause in der Max-Schmeling-Halle gegen die WWK Volleys Herrsching mit 3:0 (25:9, 25:17, 25:12) durch und festigte ihren Platz unter den besten Drei. Nach einer kurzen Silvesterpause geht es für den Hauptstadt-Club am 4. Januar mit dem Gastspiel beim VfB Friedrichshafen weiter.

90.000 Volleyballfans strömten 2025 nach Clubangaben in die Arena im Stadtteil Prenzlauer Berg. Der Hauptstadt-Club gewann in 2025 den Pokal, die 15. deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte und den Ligacup in Hildesheim.