Die Berliner Volleyballer haben die Heimniederlage gegen Lüneburg weggesteckt. In Freiburg gewinnt der Rekordmeister ohne Satzverlust.

Freiburg - Rekordmeister BR Volleys hat sich in der Bundesliga mit einem wichtigen Auswärtssieg zurückgemeldet. Drei Tage nach der schmerzhaften Heimpleite gegen den Rivalen Lüneburg gewannen die Berliner bei der FT 1844 Freiburg nach 1:40 Stunden mit 3:0 (25:19, 25:12, 25:23). Damit steht der Titelverteidiger nun bei drei Siegen aus sechs Spielen. Das Team hat aber weiter deutlichen Rückstand zur Tabellenspitze.

Das nächste Spiel steht für die Volleys am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr/Dyn) beim noch sieglosen Nachwuchsteam VC Olympia Berlin an.