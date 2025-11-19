Für die BR Volleys geht es in der Bundesliga langsam aufwärts. Das bekam auch der Nachbar VC Olympia Berlin zu spüren.

Berlin - Rekordmeister BR Volleys hat in der Bundesliga mit einem Pflichtsieg seinen Aufwärtstrend bestätigt. Die Berliner gewannen beim Nachwuchsteam VC Olympia Berlin glatt mit 3:0 (25:16, 25:20, 25:15).

Für das Team von Trainer Joel Banks ist es nach dem enttäuschenden Saisonstart der zweite Sieg in Folge. Der VCO hat bislang erst ein Spiel in der Liga gewonnen. Die Nachwuchsspieler dürfen dank Sonderspielrechten in der Bundesliga antreten. Für die Volleys geht es am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) in der heimischen Max-Schmeling-Halle gegen den ASV Dachau weiter.