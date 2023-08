Berlin - Der australische Nationalspieler Nehemiah Mote hat seinen Vertrag beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Das teilte sein Verein am Freitag mit.

Der 30 Jahre alte Mittelblocker wechselte 2021 vom VfB Friedrichshafen zu den BR Volleys und wurde mit den Berlinern seither zweimal deutscher Meister sowie einmal Pokalsieger. „Er ist ein erfahrener, vielseitiger Spieler. Mit seinen menschlichen und den großen sportlichen Qualitäten ist er ein wichtiger Baustein für unser Team“, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand über den 2,04-Meter-Hünen.

Ihr erstes Saisonspiel in der Bundesliga bestreiten die BR Volleys am 27. Oktober daheim gegen die Grizzlys Giesen. Die Trainingsvorbereitungen auf die Saison unter dem neuen Trainer Joel Banks beginnen am 23. August.