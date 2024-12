Der deutsche Rekordmeister hat bei den Grizzlys Giesen in der Bundesliga seinen dritten Satzverlust in dieser Saison hinnehmen müssen, sich dann aber mühsam die drei Punkte gesichert.

Hildesheim - Die Berlin Volleys sind erfolgreich in die Rückrunde der Volleyball-Bundesliga gestartet. Bei den Grizzlys Giesen glückte dem noch verlustpunktfreien Tabellenführer am Samstag in Hildesheim mit 3:1 (22:25, 25:20, 25:20, 27:25) im 13. Spiel der 13. Sieg. Das letzte Liga-Spiel bei den Niedersachsen hatten die Berliner in der vergangenen Saison am 24. Januar noch mit 0:3 verloren.

Vor 2625 Zuschauern in der ausverkauften Arena Hildesheim war das Spiel der Gäste stark auf Jake Hanes zugeschnitten. Der 2,12 Meter große US-Amerikaner kam insgesamt auf 36 Punkte. Die Angriffsquote der 26-Jährigen lag bei beachtlichen 64 Prozent. Nationalspieler Moritz Reichert steuerte als zweitbester Angreifer 14 Punkte zum Sieg bei.

Schwere Verletzung bei Slight

Beeindrucken ließen sich die Giesener von solchen Erfolgsbilanzen einzelner Gegenspieler aber nicht. Mit großer Leidenschaft und engagiertem Teamwork standen sie bei einer 19:15-Führung im vierten Durchgang dicht vor dem Tiebreak. Doch hochkonzentriert und routiniert schlugen die Berliner in dieser Phase zurück.

Überschattet wurde das Spielgeschehen von einer schweren Sprunggelenkverletzung des Giesener Zuspielers Nicolas Slight, der im vierten Satz beim Stande von 14:11 ausschied und ins Krankenhaus gebracht werden musste.