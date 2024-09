Trainer Banks und die Berlin Volleys treten am Freitag gegen Herrsching an.

Berlin - Die Berlin Volleys ahnen schon, was ihnen am Freitagabend (20.00 Uhr) im Auswärtsspiel der Volleyball-Bundesliga gegen die Volleys Herrsching bevorsteht. „Wir wissen um die Qualitäten unseres Gegners im Aufschlag und um seine Heimstärke“, sagt Trainer Joel Banks. Die Partie ist eine Revanche für das diesjährige Pokalfinale, das der Hauptstadtclub am 3. März in Mannheim 3:0 gewann.

Doch in der vergangenen Saison waren die beiden Bundesligaspiele gegen das Team vom Ammersee für die BR Volleys alles andere als Selbstläufer. „Da hat uns Herrsching enorme Schwierigkeiten bereitet“, erinnert sich Banks. Auswärts büßten die Berliner beim knappen 3:2-Sieg einen Punkt ein, und bei ihrem scheinbar so klaren 3:0-Erfolg im Rückspiel wurde der dritte Satz zur Zitterpartie, ehe beim 38:36 die Entscheidung fiel.

Banks kündigt jedoch an: „Diesmal werden wir die Aufgabe konzentrierter angehen.“ Gewöhnungsbedürftig wird sein, dass das Spiel in München erstmals in der Geschichte der Volleyball-Bundesliga auf einem kompletten LED-Video-Glasboden stattfindet. „Das ist schon etwas sehr Besonderes“, meint Berlins Trainer.