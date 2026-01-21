Perugia ist für die BR Volleys eine Nummer zu groß. Die Niederlage in der Königsklasse wollen die Berliner aber schnell abhaken. In der Volleyball-Bundesliga steht ein Spitzenspiel an.

Berlin - Die BR Volleys haben die Generalprobe für das Bundesliga-Spitzenspiel bei der SVG Lüneburg auf internationalem Parkett wie erwartet klar verloren. Bei Club-Weltmeister VC Perugia mussten sich die Berliner in der Champions League mit 0:3 (13:25, 23:25, 14:25) nach 73 Minuten geschlagen geben. Zahlreiche Ausfälle wie der von Libero Kyle Dagostino konnten letztlich nicht kompensiert werden.

Der deutsche Volleyballmeister büßte durch die Niederlage die Tabellenführung in der Gruppe C an den italienischen Top-Club ein. Vor dem Duell in Lüneburg am Samstag waren die Erwartungen beim Team von Interimscoach Alexandre Leal ohnehin gering.

Fokus auf Duell in Lüneburg

Der bis zum Saisonende als Chefcoach agierende Nachfolger des kürzlich beurlaubten Joel Banks hatte kaum Siegchancen gegen Perugia ausgemacht, auch wenn bei einem Viertelfinal-Duell vor drei Jahren einst immerhin zwei Sätze in Italien gewonnen wurden.

Der Fokus der BR Volleys liegt nun auf der Partie in Lüneburg. Mit einem Sieg kann dann mit dem nationalen Spitzenreiter gleichgezogen und der unbefriedigende Saisonverlauf weiter korrigiert werden.