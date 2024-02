Unterschleißheim - Herber Rückschlag für die Berlin Volleys: Der deutsche Meister hat in der Volleyball-Bundesliga völlig überraschend seine zweite Saisonniederlage kassiert. Beim Aufsteiger ASV Dachau verlor die Mannschaft von Trainer Joel Banks am Samstagabend trotz zweimaliger Satzführung mit 2:3 (25:21, 21:25, 25:14, 22:25, 13:15). Die Tabelle führen die Berliner nach 18 von 22 Hauptrunden-Spieltagen jetzt nur noch mir vier Punkten Vorsprung vor der SVG Lüneburg an.

48 Stunden nach dem 3:0-Erfolg bei Tours VB, gleichbedeutend mit dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale, litten die BR Volleys vor 2000 Zuschauern im Ballhausforum von Unterschleißheim sichtbar unter dem Kräfteverschleiß und boten eine mäßige Leistung.

Gegen leidenschaftlich kämpfende Dachauer gerieten die Berliner schon im ersten Durchgang gehörig in Verlegenheit. Erst eine erfolgreiche Challenge der Gäste, bei der aus dem vermeintlichen 21:21 eine 22:20-Führung wurde, stellte für sie die Weichen zum Satzgewinn.

Die Einwechslung von Johannes Tille für Leon Dervisaj auf der Zuspielerposition schien das Spiel der BR Volleys im dritten Satz zu beleben. Ohne ihren über die gesamte Distanz geschonten Topscorer Marek Sotola konnten es die Berliner aber nicht vermeiden, dass sie vom Gegner in den Tiebreak gezwungen wurden. Im Entscheidungssatz gab der Aufsteiger lange den Ton an, ehe es am Ende noch einmal eng wurde.