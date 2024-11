Berlin - Das Achtelfinale im deutschen Volleyball-Pokal stellte für Cupverteidiger Berlin Volleys kein großes Problem dar. Gegen die Volleys Herrsching setzte sich der Pokalverteidiger mit einer starken Vorstellung souverän mit 3:0 (25:20, 25:13, 25:16) durch. Vor 3523 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war der US-Amerikaner Jake Hanes mit 16 Punkten, darunter vier Aufschlag-Asse, der herausragende Akteur auf dem Feld.

Der Gastgeber musste in der Neuauflage des ebenfalls mit 3:0 gewonnenen deutschen Pokalfinales vom 2. März dieses Jahres auf Nehemiah Mote verzichten. Der 2,03 Meter große Australier leidet unter Rückenbeschwerden. Im Mittelblock vertraute Trainer Joel Banks deshalb Tobias Krick und Matthew Knigge.

Mit überzeugender Blockarbeit und hohem Aufschlagdruck kauften die Berliner ihrem Gegner von Beginn an den Schneid ab. In einer weitgehend harmonisch auftretenden Mannschaft überzeugte neben Hanes einmal mehr Johannes Tille im Zuspiel. Auch Außenangreifer Ruben Schott bereitete mit beherzten Aktionen der Herrschinger Abwehr erhebliches Kopfzerbrechen. Am Ende verwandelte Kapitän Schott durch Anschlagen des gegnerischen Blocks den zweiten von insgesamt acht Matchbällen.