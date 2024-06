Erfurt - Branchenvertreter aus vielen europäischen Ländern kommen am 27. und 28. Juni erneut in Erfurt zusammen, um neue Strategien zur Stärkung von Kinderfilmen in Europa auszuloten. Ziel der diesjährigen Fachtagung „Kids Regio Forum“ sei eine bessere politische Unterstützung für europäische Kinderfilme, teilte die Initiative Kids Regio am Dienstag mit. Unter dem Motto „Building Bridges“ sollen Brücken zwischen verschiedenen politischen Ebenen und Akteuren gebaut werden. Erreicht werden sollen dabei mehr Anerkennung, Berücksichtigung und Förderung.

66 Expertinnen und Experten der Kinderfilmbranche sowie der Film- und Kulturpolitik aus 25 europäischen Ländern seien in Erfurt zu Gast. Das Forum findet seit 2009 alle fünf Jahre statt. Schirmherr ist in diesem Jahr das Europäische Parlament.