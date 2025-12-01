Nach dem Brand an einer Grundschule in Hannover ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung. Was bisher zum Ablauf und den Schäden bekannt ist.

Vor der zerstörten Aula zeigt sich das Ausmaß des Brandes deutlich.

Hannover - Nach dem Großbrand an einer Grundschule im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt. Die Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes seien vor Ort und untersuchten den Brandort, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover auf Anfrage mit.

Wie das Feuer ausgelöst wurde, sei Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mindestens eine Million Euro.

Der Brand war am Samstagnachmittag ausgebrochen und hatte einen rund 18 Stunden langen Großeinsatz ausgelöst. Einzelne Glutnester wurden erst am Sonntagvormittag gelöscht. Rund 130 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz.