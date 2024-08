Radeberg - Auf einem Bauernhof im Radeberger Ortsteil Großerkmannsdorf ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein mehr als 2500 Quadratmeter großer Stall, in dem auch Stroh und Heu gelagert wurde, steht in Flammen, wie die Polizei Görlitz mitteilte. Feuerwehrleute seien am Morgen weiter mit Löschen beschäftigt. Der Schaden liegt laut Polizei schätzungsweise in Millionenhöhe.

Feuerwehrleute, Angestellte auf dem Bauernhof und Polizisten retteten den Angaben zufolge 200 bis 250 Schweine und Kälber, indem sie sie auf eine Koppel brachten. Drei Mitarbeiter wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Noch ist laut Polizei unklar, was das Feuer auslöste.