Grimma - Beim Brand auf einem Campingplatz in Grimma sind am Karfreitag ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Sie hatten versucht, die Flammen in einem Bungalow zu löschen, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Das Gebäude, in dem zunächst ein Kabel gebrannt habe, sei vollständig heruntergebrannt. Das Feuer habe zudem einen weiteren Bungalow erfasst. Der verletzte 36 Jahre alte Mann wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, die 47-Jährige mit einem Rettungswagen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.